Marc Gasol jugarà la final de l'NBA amb els Toronto Raptors. El president del Bàsquet Girona ha aportat l'experiència i capacitat de lideratge dins el vestidor dels Raptors, qualitats que van ser determinants en la final de conferència contra els Milwaukee Bucks. Un altre català d'adopció, Serge Ibaka, exjugador del Manresa, també forma part de la plantilla dels Raptors, que per primer cop a la història optarà a l'anell.

Pau Gasol es va convertir en l'absència que més mal ha fet a l'equip de Milwaukee quan va necessitar l'experiència i el lideratge, que no va tenir, en els moments decisius dels últims quatre partits, que van perdre.

Tot al contrari del que va passar en els Raptors amb Marc Gasol, quan van aconseguir el seu traspàs el mes de febrer dels Grizzlies de Memphis, on el jugador de Sant Boi vivia la seva pitjor etapa com a professional en l'àmbit d'equip.

La seva sortida, als 34 anys, dels Grizzlies, on va militar durant 10 temporades i mitja, des que va arribar a la NBA el 2008, va ser no només un alleugeriment sinó també la gran oportunitat d'unir-se a un equip amb aspiracions al títol.

Encara que amb l'equip de Memphis va jugar sis vegades els playoffs, i en la temporada del 2012-13 va disputar les finals de la Conferència Oest, que van perdre per 4-0 davant els Spurs de San Antonio, l'era de Marc amb els Grizzlies, en plena reconstrucció, havia arribat al seu final.

Els seus coneixements del joc, sentit de l'anticipació i lideratge van convertir Marc Gasol en la peça que l'equip necessitava per fer-ho més competitiu i complet, que li assegurés passar als playoffs.

Però el que més desitjaven els Raptors de Gasol era la seva experiència i capacitat de lideratge dins el vestidor, que davant els Bucks van ser factors decisius.

Gasol, encara que no va brillar en el joc ofensiu - la seva defensa va ser sempre molt eficaç - especialment a partir del tercer partit, quan els Raptors van començar la remuntada que els va permetre fer història amb els seus primeres Finals de la NBA, que també ho seran per al jugador espanyol, qui en el que va de playoffs té mitjanes de 8,6 punts; 6,1 rebots; 3,2 assistències i 1,3 taps.

Ibaka, que va haver de sacrificar la seva condició de titular amb l'arribada de Gasol a l'equip, va aconseguir una adaptació perfecta com a sisè jugador i per segona vegada en la seva carrera estarà a les Finals de la NBA després que el 2012 les jugués amb els Thunder de Ciutat d'Oklahoma. Les van perdre per 1-4 davant els Heat de Miami.

L'internacional espanyol de 29 anys va tornar a ser decisiu en el joc interior i en el que va de playoffs ha aconseguit mitjanes de 8,7 punts; 4,9 rebots i 6,2 assistències.

Tots dos jugadors, juntament amb l'aler Kawhi Leonard, l'estrella dels Raptors, com coneixedors del bàsquet dels Warriors als quals s'han hagut d'enfrontar permanent en la Conferència Oest, tornaran a ser, com va succeir davant els Bucks, decisius en la lluita per guanyar el primer títol de la NBA.

Una cosa que no podrà aconseguir Mirotic, qui també va ser traspassat a meitat de temporada pels Pelicans de Nova Orleans. L'exjugador del Reial Madrid, que va ser de més a menys en la sèrie, sense que l'entrenador dels Bucks, Mike Budenholzer, el tragués en el sisè partit, va concloure els playoffs amb mitjanes de 9,5 punts i 4,3 assistències, molt inferiors als 15,0 punts i 9,6 pilotes capturades sota la cistella, que va aconseguir l'any passat amb els Pelicans.

Però sí que hi va haver un jugador a qui els Bucks van trobar a faltar durant els playoffs i especialment davant els Raptors va ser Pau Gasol, el fitxatge que l'equip de Milwaukee va aconseguir al començament del mes de març per poder-li donar descans tant el pivot Brooks López com a l'estrella de l'equip, l'ala-pivot grec Giannis Antetokounmpo.

El més gran dels germans Gasol, de 37 anys, era el jugador "perfecte" que podia donar a l'equip qualitat en els minuts que estigués en el camp, però sobretot l'experiència d'haver disputat tres Finals de la NBA, el primer espanyol que ho va aconseguir, i portar-se dos títols amb Los Ángeles Lakers.

Però una inoportuna fractura d'estrès al peu esquerre va forçar el jugador de Sant Boi a haver de passar pel quiròfan i els Bucks van perdre a l'únic jugador que els podria haver aportat l'experiència que els va faltar davant els Raptors i que els va deixar fora de les Finals de l'NBA.