Mario Fernández compleix cinc anys al futbol base del València

El passat diumenge a la grada de l'estadi Palamós-Costa Brava s'hi trobava Mario Fernández, exdavanter del Palamós i actualment segon entrenador del juvenil A del València al costat de Miguel Ángel Mista, ex davanter del club valencianista. Fernández xerrava al costat d'Albert Síria, coordinador del futbol base del Girona, mentre no es perdia detall del partit Palamós-Girona C. El palamosí, fundador del CF Global Palamós, va fer un salt de qualitat en el món de les banquetes quan l'any 2015 es va fer càrrec de l'infantil B del club valencianista i des d'aleshores ha anat pujant graons en l'organigrama formatiu.

Fernández ha vingut un parell de dies a casa per arreglar uns assumptes relacionats amb un projecte que té entre mans: la realització d'un campus de tecnificació per a nens i nenes, organitzat per Master Fútbol, una empresa que gestiona l'ex futbolista conjuntament amb Josep Maria Guzmán. L'assistent de Mista assegura que «treballar en un club d'elit com el València t'enriqueix molt i representa un aprenentatge i rendiment constant» i destaca que les promeses del planter valencianista «porten una bona trajectòria com Kang in Lee, Pascu, Guillamón, Ferran Torres, Lato...».

Respecte al Palamós, Fernández va dir que «la directiva necessita temps, recursos, paciència i treball».