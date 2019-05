Miquel Hereu busca l'ascens del Bescanó abans d'afrontar un nou repte a la Xina

Tarda de transistors, o ara ja en ple segle XXI de mòbils, la que espera aquesta tarda als aficionats del Bescanó i de l'Escala. L'ascens a Primera Catalana, en joc en els últims 90 minuts de la temporada. Els del Gironès, líders de Segona amb 76 punts, ascendiran si guanyen a Porqueres o si fan el mateix (o millor) resultat que els empordanesos (75) davant del Cassà.

El Bescanó ja va fregar el millor resultat en 88 anys d'història la temporada passada però va perdre la promoció d'ascens contra l'Argentona per culpa d'un gol als últims minuts del partit de tornada. Aquesta temporada, amb un equip renovat perquè molts futbolistes van canviar d'aires «sempre hem estat entre els tres primers», explica el tècnic Miquel Hereu, que avui viurà una jornada difícil d'oblidar: pot celebrar un ascens històric i, només unes hores després, demà al matí, tancarà aquesta etapa per obrir-ne una altre a Kunming (Xina), a gairebé 9.000 quilòmetres de casa, on dirigirà durant almenys un any una de les acadèmies de formació del Barça. Una ciutat de 4,5 milions d'habitants on el club blaugrana li posarà habitatge, transport i traductor perquè s'integri ben aviat.

L'exjugador, retirat als 26 anys militant al Girona B, col·labora des de en fa dos amb el projecte Barça Escola. Ja havia participat, per tant, en camps d'entrenament a Europa i als Estats Units, i ara farà un pas més. «Quan m'ho van proposar esclar que vaig quedar sorprès. Treballar pel Barça és una oportunitat única i a més em permetrà viure una experiència a l'estranger que també és un gran repte», explica. Hereu va demanar poder incorporar-se a la feina a final de temporada per poder tancar el curs amb el Bescanó. Ho farà avui, però la celebració no li podrà durar gaire perquè demà al matí ja té el vol rumb a la Xina, on marxa sol.

«Les instal·lacions on treballaré tenen 16 camps de futbol i el volum de nens creix cada dia. El que oferim és la metodoloigia i valors del Barça, és una manera que els nens xinesos puguin viure la manera de fer del club», afageix el tècnic del Bescanó, que fins ara combinava aquest càrrec amb la seva feina de geògraf.

Per al partit d'avui contra el Porqueres, Miquel Hereu avança que «sortirem a guanyar. És el que fem cada setmana però aquest cop més perquè no volem estar pendents del rival. Segur que hi haurà tensió i nervis. És l'última jornada i volem culminar la feina de tants mesos», afirma. Mai el Bescanó havia superat la categoria de Segona Catalana. «Al poble no es parla de res més i realment l'ascens seria la bomba per a un poble de 5.000 habitants», conclou.