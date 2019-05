Araújo, primer fitxatge de l'Uni

Arriba l'hora de les cares noves. Confirmada la seva participació en l'Eurolliga, l'Spar Citylift Girona enceta ara el moment de completar una plantilla que, dins de les possibilitats econòmiques del club, il·lusioni els milers d'espectadors que s'han enganxat al bàsquet femení a Fontajau i, al mateix temps, pugui competir contra els equips millors equips d'Europa i plantar cara al reforçat Perfumerías Avenida, sense oblidar-se de l'ambiciós València, a la Lliga Femenina-1. Amb la renovació d'una gran part del bloc que es va proclamar campió de lliga –Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch (a falta de l'anunci del club), Helena Oma i Nadia Colhado–, la primera cara nova de l'equip que, amb tota probabilitat continuarà entrenant Èric Surís, és la de María Araújo. La pivot gallega arriba a Fontajau després de jugar aquesta temporada amb un clàssic del bàsquet europeu, el Wisla Cracòvia polonès, i ara mateix està concentrada amb la selecció espanyola absoluta preparant l'Europeu al costat de la seva nova companya Laia Palau i de les gironines Marta Xargay, Georgina Bahí i Queralt Casas (flamant fitxatge del València al costat de Julia Reisingerova).

Formada al bàsquet base del Celta de Vigo, María Pérez Araújo va irrompre a l'elit de la mà de l'Uni Ferrol que, fa dues temporades, va acabar tercer a la Lliga amb Lino López a la banqueta i Bea Sánchez de parella interior d'Araújo. Aquell estiu, María Araújo va ser proclamada la millor jugadora de l'Europeu sub-20 de Portugal en què la selecció espanyola va guanyar la medalla d'or. La temporada següent, Araújo, que farà 22 anys aquest estiu, encara la va jugar a l'Uni Ferrol però aquesta darrera va fer el salt al Wisla Cracòvia polonès on ha compartit vestidor amb les exjugadores de l'Spar Citylift Girona Leo Rodríguez i María Conde. Amb el Wisla, Araújo va caure en la primera ronda del play-off de la lliga polonesa quedant-se sense lluitar per un títol que s'ha acabat emportant el Polkowice, equip d'Eurolliga, que liderava el nou fitxatge de l'Avenida, Tiffany Hayes. A l'Eurocup, el Wisla va acabar primer del seu grup per davant del Besiktas, però a vuitens de final, la ronda en que l'Uni superaria el Szekszard hongarès amb una gran remuntada a Fontajau, les poloneses van quedar eliminades perdent davant el Cukorova turc. A l'Eurocup, Araújo ha voltat els 7 punts i els 7 rebots en 24 minuts per partit; mentre que a la Lliga polonesa ha fet 8,5 punts i 6 rebots.

L'arribada de María Araújo és la primera cara nova de les que han d'arribar en els propers dies a l'Spar Citylift Girona. A la pivot gallega i a Nadia Colhado les acompanyaran dues interiors més, mentre que el joc exterior, on ja hi ha Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch i Helena Oma, es fitxarà, com a mínim, una jugadora nord-americana cridada a ser una de les principals fonts d'anotació de l'equip gironí.