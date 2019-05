El barcelonisme assenyala Valverde i demana la seva destitució

Després de la desfeta a Liverpool, totes les mirades se centraven en la capacitat d'Ernesto Valverde i després de la derrota en la final de Copa contra el València, el tècnic és assenyalat per pràcticament tots els actors de l'entorn barcelonista. Amb l'eliminació europea, el president barcelonista Josep Maria Bartomeu va sortir al rescat de l'entrenador. Un parell de dies abans de la final de Copa, va tornar a ratificar-lo, i malgrat caure davant el València, ho ha fet de nou. També Leo Messi va exculpar el tècnic d'aquell 4-0, però la sensació és que l'equip blaugrana no dona per a més.



Hi ha molts fronts oberts, com la situació de Jasper Cillessen, que podria haver jugat ahir el seu últim partit com a barcelonista; o la de Rakitic. Si Umtiti pot canviar d'aires, si arriba alguna oferta per Coutinho o si aterra al Camp Nou el prometedor de Ligt o el discutit Antoine Griezmann. També és el moment de decidir-se sobre els jugadors emergents: si Carles Aleñá ha de tenir més paper que el de secundari o si Riqui Puig, l'última joia, està ja a punt per sortir de l'estoig.

D'altra banda, en un comunicat a les seves xarxes socials, el davanter Luis Suárez es va veure ahir obligat a aclarir que la lesió que el va obligar a passar pel quiròfan «no té absolutament res a veure amb el cartílag, sinó a causa d'un trencament de menisc que vaig patir a la Champions». «És per això que em vaig veure obligat a passar pel quiròfan i perdre'm la final d'ahir en contra de la meva voluntat», va dir el davanter uruguaià, que també va comentar que és «un dia de tristesa, de decepció i d'impotència» per no haver pogut ajudar els seus companys en el camp, en la final de Copa de dissabte, però assegura sentir-se «molt orgullós» de tots ells i que ho van intentar «tot» per endur-se el títol i signar un doblet que es va escapar.