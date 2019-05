Hamilton ret homenatge a Lauda amb un nou triomf

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va emportar la victòria en la cursa del Gran Premi de Mònaco, sisena prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va protagonitzar una gran remuntada des de la novena a la sisena posició.

Amb la seva tercera victòria al Principat –després de les de 2008 i 2016–, el vigent campió s'aferma al cap de la general del Mundial de pilots, després de resistir a les últimes voltes a l'assetjament d'un Max Verstappen (Red Bull) que va acabar segon però que va patir una penalització de cinc segons que el va condemnar a la quarta posició.

D'això se'n va beneficiar l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que va acabar tercer però que va pujar al segon calaix del podi, i finlandès Valtteri Bottas (Mercedes), que partia segon i va haver de conformar amb la tercera plaça. D'aquesta manera, per primer cop aquest any no hi va haver doblet de Mercedes. Bottas va patir una punxada a la volta 10 quan Max Verstappen el va fer envestir contra el mur, frustrant totes les aspiracions del finandès a Montecarlo. Va ser per aquesta acció que el pilot de Red Bull va rebre els cinc segons de sanció que li van impedir acabar en posicions de podi.

Al darrera de Verstappen hi va classificar, Pierre Gasly (Toro Rosso), que va acabar a gairebé 10 segons del guanyador. Ja lluny de les cinc primeres posicions, a 53 segons del líder hi va acabar el madrileny Carlos Sainz, que va fer una molt bona sortida des de la novena posició i això li va permetre escalar dues posicions després d'avançar Albon i Kvyat per finalment acabar sisè per davant de monoplaces més ràpids que els seus. Amb els vuit punts sumats a Montecarlo, Sainz se situa setè en el Mundial amb 18 punts, després dels pilots de Mercedes, Ferrari i Red Bull.

La cara negra de la carrera la va veure el pilot local Charles Leclerc (Ferrari). El de Mònaco ja havia fet una mala sessió de qualificació dissabte i ahir arrencava des de la quinzena posició. En la cursa, tot i avançar fins la dotzena posició en les 10 primers voltes, tampoc va tenir fortuna, i va haver d'abandonar en la volta 18 per una punxada després d'un toc amb Hulkenberg (Renault). Hamilton va mantenir la primera posició durant tota la carrera, però això no va ser un Gran Premi plàcid pel de Mercedes que va tenir a Verstrappen enganxat des de la volta 10 fins al final. El britànic es va queixar d'un desgast ràpid dels seus pneumàtics.

«Ha estat la cursa més dura. He lluitat amb l'esperit de Niki (Lauda). He intentat que se sentís orgullós, tots el trobem a faltar», va assenyalar Hamilton tot just baixar del monoplaça, dedicant la victòria al mític pilot mort dimarts passat i que ostentava el càrrec de president no executiu de l'escuderia Mercedes. I és que el tres vegades campió del món austríac va ser clau per l'arribada del britànic a l'escudaria alemanya. Tot el món de la Fórmula 1 també va voler recordar Lauda i es va fer un minut de silenci abans de començar la cursa. Amb la victòria, Hamilton agafa 17 punts d'avantatge respecte al segon classificat del Mundial, el seu company d'equip, Bottas. El britànic té ara 137 punts, per 120 del finlandès. Amb la segona posició d'ahir, Vettel va pujar fins la tercera posició del campionat, però molt lluny dels Mercedes. L'alemany té 82 punts i està a 55 del líder.

Ara la Fórmula 1 es desplaçarà a Amèrica, on d'aquí dues setmanes es disputarà la setena prova del Mundial al Circuit Gilles Villenueve de Montreal, a Canadà. Un circuit on l'any passat va guanyar Sebastian Vettel.