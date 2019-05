De Ligt, pretès pel Barça, decidirà el seu futur després de la Lliga de les Nacions

El central Matthijs de Ligt va descartar ahir aclarir la incògnita sobre en quin club jugarà la temporada que ve i va dir que prendrà una decisió després de jugar amb Holanda la fase final de la Lliga de les Nacions, que es disputa d'aquí a dues setmanes. «Encara no sé res sobre el meu futur així que ja veurem com va. Primer hem de jugar dos partits i després veurem què passa». Diversos clubs europeus, entre ells el Barcelona, competeixen per fitxar el futbolista de 19 anys que ha tingut una excel·lent temporada a l'Ajax. «Òbviament la Premier League és una gran competició i l'espanyola també, però n'hi ha d'altres. No és només sobre aquestes dues», va afegir