El Llagostera pentina el mercat per cobrir la possible baixa de Pitu

Ningú va dir que arribar-hi seria fàcil. El camí està ple d'entrebancs. El Llagostera té més a prop l'ascens a Segona B, després de triomfar el dissabte passat contra el Portugalete (2-0) amb els gols de Crespo i Aimar. Abans d'arribar al descans, però, Pitu sortia del terreny de joc entre llàgrimes per culpa d'una lesió al genoll que aparentment serà greu i l'obligarà a perdre's el duel de tornada decisiu al País Basc. Immediatament, les grades del Municipal van impregnar-se de sentiments contraris que anaven des de la més gran de les alegries fins a la tristesa de veure patir el capità. Pitu se sotmetrà avui a proves mèdiques per conèixer l'abast de la lesió i, conscients que tot apunta al pitjor diagnòstic, el club ja ha començat a moure fitxa per trobar un substitut que fins i tot podria arribar abans de dissbate.

«En el cas que el perdem, serà un cop dur. Pitu és un jugador molt important tant dins del camp com a fora. És com el patró que marca el rumb del vaixell. És insubstituïble», assegura Oriol Alsina. Pendents dels resultats de les proves mèdiques, el Llagostera es prepara per al pitjor: «Potser s'intentarà fitxar algú per al cap de setmana, però fins que no li facin les proves tot està obert». En aquest sentit, el club també va explicar a través de les xarxes socials que «tot i la victòria i el gran ambient, tots vam marxar a la vegada tristos per la lesió d'una llegenda sense la qual no s'entén el Llagostera, el mag de Salt, Pitu Comadevall. Molta força per part de tots, capi, que siqui el menys greu possible».

Si la baixa de Pitu fos d'entre sis i set mesos –el temps de recuperació dels encreuats–, el Llagosterà podrà recórrer al mercat de fitxatges per reforçar-se. I, de moment, no es descarta. «Si la lesió s'allarga, pot venir qualsevol jugador de qualsevol categoria. Encara no sabem res», diu Alsina. Així doncs, no hi ha més remei que quedar a l'expectativa del que digui avui el metge per decidir moure fitxa o no. Tenint en compte que si el Llagostera guanya a Portugalete el pròxim dissabte, on arriba amb part de la feina feta, ja serà equip de Segona B, reforçar-se ara mateix podria no ser una de les prioritats de l'entitat, que ho deixaria per al mercat d'estiu. En cas de derrota, aquesta opció sí que s'acceleraria per poder afrontar els següents dos duels del play-off amb garanties. Una pila de fronts oberts que només se solucionaran a mesura que passin els dies i avui és clau.