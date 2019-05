Marc Gasol lluitarà per l'anell de l'NBA

Els Toronto Raptors de Marc Gasol es van adjudicar la passada matinada la final de la Conferència Est davant Milwaukee Bucks (4-2), després d'emportar-se el sisè partit de la sèrie amb remuntada inclosa d'un desavantatge de 15 punts (100-94). El president del Bàsquet Girona, i exjugador de l'Akasvayu, aconsegueix d'aquesta manera, per primer cop en la seva història, les Finals de l'NBA, on lluitarà per l'anell amb el vigent campió, Golden State Warriors.

Els canadencs es van agafar, un cop més, en l'aler Kawhi Leonard, que es va quedar a prop del triple-doble en aportar 27 punts, 17 rebots i 7 assistències. En els seus 26 minuts sobre la pista, el mitjà dels Gasol va anotar 6 punts –2 de 3 tirs de camp, inclosos 2 triples–, va repartir 2 assistències, va recollir 3 rebots i va posar 1 tap. Amb els Raptors també hi juga Serge Ibaka, que va contribuir al triomf del seu equip amb 9 punts i 3 rebots en els seus 24 minuts de participació. Nikola Mirotic no va tenir presència, per decisió tècnica en els Bucks.

La final de l'NBA començarà la matinada de dijous a divendres a Toronto. El bàsquet espanyol tindrà per primera vegada en la seva història dos jugadors, Marc Gasol, i Ibaka, en un mateix equip, els Raptors, en la disputa per l'anell.