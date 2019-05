Tres equips catalans jugaran el «play-off»

Reial Madrid-Manresa, Barça-Joventut, Baskonia-Sarragossa i València-Unicaja seran els emparellaments dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB, després que ahir es resolguessin les posicions en l'última jornada de la temporada regular.

El Barça va poder assaltar finalment la segona plaça de la classificació després de guanyar a la pista de l'Obradoiro (63-83) afavorit per la derrota del Baskonia a València (92-81). Els de Pesic, que van acabar amb un balanç de 27 victòries i 7 derrotes, s'enfrontaran als quarts de final al Joventut, que va guanyar ahir l'Estudiantes (86-78) i va acabar en setena posició de la temporada regular.

Més patiment hi va haver per l'afició del Manresa. Els del Nou Congost visitaven la pista del Saragossa sabent que qui guanyava dels dos s'assegurava el billet pels play-off. Els aragonesos van acabar guanyant (83-74) i van pujar de la novena a la sisena posició de la taula. Mentrestant, la carambola va somriure als manresans que, en cas de derrota, havien d'esperar un triomf de la Penya i una derrota de Tenerife i Andorra, i tots aquests resultats es van donar. Els canaris van perdre a la pista del Fuenlabrada (88-84) i els andorrans en la seva vista a l'Unicaja (72-66). D'aquesta manera, el conjunt entrenat per Joan Peñarroya acaba la temporada vuitè i s'enfrontarà als play-off amb el Reial Madrid.

Baskonia i Saragossa inauguraran al Buesa Arena les eliminatòries el dijous 30 de maig a les 19.15 hores, mentre que Madrid i Manresa es veuran les cares per primera vegada aquest mateix dia a les 21.30 hores al WiZink Center. Pel divendres 31 quedarà el començament dels duels València -Unicaja (19.15 hores) i Barça Lassa-Divina Seguros Joventut (21.30 hores). El diumenge 2 de juny es disputaran els segons partits de tots els creuaments.

Pel que fa al descens, el Breogán ja era equip de LEB Or des de la penúltima jornada. Així, Obradoiro i Delteco GBC es jugaven la plaça restant, que va ser pels bascos, que havien de guanyar a casa contra el Reial Madrid, i això ja no es va produir (76-95), per la qual cosa els gallecs quedaven matemàticament salvats tot i perdre contra el Barça (63-83).