Arriba l'hora d'Aliona Bolsova

Aliona Bolsova ja guanya partits a Roland Garros. Ara, molts diran que ells sempre havien pensat que la tennista de Palafrugell tenia condicions per fer el que va fer ahir sobre la terra de París. Derrotar per 6-4 i 6-2 la russa Vera Zvoraneva, una veterana que havia estat en el número 2 del rànquing WTA i que als seus 34 anys continua estant entre les 75 millors raquetes del món, en la que era la seva primera participació en el quadre principal d'un Grand Slam. Però, pocs, només ella i el seu entorn més proper, saben que el partit d'ahir contra Zvoraneva o el que ara jugarà en segona ronda de Roland Garros contra la romanesa Sorana Cirstea han arribat després d'un llarg camí. I aquest no ha estat sempre fàcil per a una Bolsova, ara mateix la 137 del rànquing mundial, que als 17 anys -ara en té 21- s'havia plantejat deixar el tennis professional perquè «l'odiava».

Aliona Bolsova és neta de Viktor Bolshov -especialista en salt d'alçada olímpic amb l'antiga Unió Soviètica als Jocs Olímpics de Roma (1960), on va ser quart, i als de Mèxic (1968)- i de Valentina Maslovzka -quarta a Roma en el relleu soviètic de 4x100-; i filla d'Olga Bolsova -olímpica amb el llavors Equip Unificat en salt d'alçada a Barcelona'92 i en triple salt a Atlanta (1996), Sidney (2000) i Atenes (2004)- i de l'especialista en 400 tanques Vadim Zadoinov, que va ser olímpic a Barcelona, Atlanta i Sidney. Els gens de la cultura esportiva soviètica corren per la sang d'Aliona Bolsova, que, nascuda a Moldàvia però crescuda a Palafrugell, on va arribar als 2 anys en companyia de pares i avis, ha conviscut des de ben petita amb la pesada motxilla de veure's etiquetada com una futura estrella del tennis professional. Canvis de tècnics, entrenar en centres de tecnificació a València, Estats Units, Barcelona... Fins a arribar a la seva maduresa esportiva i personal, Bolsova ha hagut de lluitar a parts iguals contra la duresa de l'estret camí que porta a l'elit del tennis professional i contra la rebel·lia d'una adolescent que es resisteix a deixar que les expectatives creades al seu voltant li impedeixin fer volar lliure la seva pròpia personalitat.

«Estava súper cremada del tennis, l'odiava. Quan vaig veure l'oportunitat de dir prou ni m'ho vaig pensar. Vaig decidir aprofitar el tennis per anar-me'n als Estats Units a estudiar una carrera; allà ho vaig veure tot diferent. Vaig madurar, vaig créixer com a persona, totes aquelles circumstàncies em van fer forta i em van convertir en el que soc avui dia», se sincerava Aliona Bolsova en una interessant entrevista a la pàgina web especialitzada Punto de Break, just després de quedar fora del quadre gran del Mutua de Madrid, l'únic torneig de categoria WTA de l'estat espanyol.

Després de Madrid, Aliona Bolsova va passar per casa per, entre d'altres coses, jugar el torneig ITF de la Bisbal, en el qual va caure en segona ronda, abans d'anar a París, on tres victòries en la prèvia li van obrir les portes a jugar ahir contra Vera Zvonareva. Una antiga número 2 del rànquing mundial que ahir, als seus 34 anys, va comprovar de primera mà com la maduresa de la palafrugellenca cada cop dona més fruits.