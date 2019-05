Pitu (Llagostera) té el lligament del genoll trencat i estarà set mesos de baixa

A Llagostera tenien clar que Pitu Comadevall no podria jugar el partit de tornada de Portugalete després que el migcampista de Salt es lesionés en la primera meitat del partit d'anada (victòria 2-0). Però la realitat és que la lesió no només deixarà Pitu fora del decisiu duel per l'ascens sinó que també l'apartarà dels terrenys de joc per 7 o 8 mesos. Pitu té un trencament del lligament creuat anterior de la cama esquerra i haurà de passar pel quiròfan.

Oriol Alsina té un bon maldecap per jugar dissabte a l'estadi de La Florida, perquè l'altre migcampista titular en el duel d'anada, Pol Gómez, està sancionat perquè va ser expulsat en els darrers minuts.