Una improbable ràpida sanció al Valladolid salvaria el Girona

Un dels partits investigats en l'operació ordenada pel jutjat d'Osca és el Valladolid-València de l'últma jornada (0-2), on, presumptament, els jugadors locals, que ja tenien la permanència assegurada, haurien facilitat la victòria visitant (els dos gols del València van arribar després de dues errades de la defensa castellana). En cas d'una improbable ràpida sanció al Valladolid, que pot anar des d'una pèrdua de sis punts fins al descens de categoria, obriria la porta a la permanència del Girona a Primera si la sanció fos la màxima que contempla el reglament. En qualsevol cas, en cas que es provi l'adulterament del partit, el més probable és que se sancionessin els jugadors i no els equips. El Girona, per ara, contempla jugar a Segona.