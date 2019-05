Èric Surís: «Defensar el títol i jugar l'Eurolliga em provoca un punt afegit de motivació»

No era cap secret que, després de setmanes de converses un cop assolit el títol de Lliga, l'Spar Citylift Girona i Èric Surís feia dies que tenien embastat un acord per a la continuïtat del tècnic. «Estic molt agraït al club per la confiança que ha dipositat en mi des de fa ja tres temporades per liderar aquest projecte des de la banqueta», va explicar ahir Surís després que, un cop el tècnic va tornar de la concentració de la selecció espanyola sub-20, la qual dirigirà aquest estiu a l'Europeu de la categoria, el club va fer oficial la seva renovació per a una temporada més. «Si miro enrere, estic satisfet perquè l'equip, i també el club en totes les seves parcel·les, no ha parat de créixer en aquestes tres temporades», va dir Surís, que, després de treballar des de molt jove en el bàsquet base del GEiEG, va arribar al primer equip de l'Uni provinent del Salt de Lliga EBA masculina.

«De cara al proper any el club em manté la confiança per encarar el repte de defensar el títol de Lliga i jugar la màxima competició europea, que encara em provoca un punt més de motivació», va apuntar Surís, que, de moment, ja sap que podrà comptar amb una part del bloc de la temporada passada (Palau, Núria Martínez, Buch, Oma i Colhado) a més de quatre o cinc cares noves. La primera, la de la pivot María Araújo (Wisla Cracòvia), de qui dilluns el club de Fontajau va oficialitzar la incorporació.



Tres temporades d'experiència

Amb l'aval del recent títol de Lliga, Surís encetarà el proper setembre la seva quarta temporada a la banqueta del club de Fontajau. En la primera, la 2016-2017, en l'any de la darrera temporada de Noe Jordana i de l'arribada de Rosó Buch,Haley Peters o Spanou a més del retorn d'Ibekwe, Surís va portar l'equip a la final de Copa i de Lliga, però va perdre en els dos casos contra el Perfumerías Avenida. De les dues, la derrota més dolorosa va ser la de la final de Copa, jugada a Fontajau davant 5.000 persones, que les gironines van anar guanyant durant molts minuts fins que una exhibició de Sílvia Domínguez va capgirar el partit. A Europa, en la que era la temporada de l'estrena gironina a l'Eurocup, l'Uni va protagonitzar una primera fase immaculada, amb ple de victòries, però en les eliminatòries, després de derrotar el TSV 1880 alemany, li va tocar el potent Agu Spor turc de Chelsea Gray, Anne Wauters, Jelena Dubjlevic... Victòria per 8 punts a Fontajau, 71-63 amb 21 punts d'Ibekwe i un gran partit d'Alminaite contra Wauters, però derrota inapel·lable a Kaysery (85-54).

La temporada següent, Jordana, Peters, Ibekwe o Leo Rodríguez deixaven un equip al qual arribaven Núria Martínez, Nadia Colhado, Evans, Mendy, María Conde... Surís va aconseguir tornar a portar l'equip a la final de Copa, derrota contra l'Avenida en la final de Copa a Saragossa, i una altra vegada contra l'equip de Salamanca a la final de Lliga tot i fregar la sorpresa en el primer partit al Würzburg (71-70). A Europa, les gironines van fer un pas endavant arribant fins a quarts de final de l'Eurocup, on un altre equip turc, el Galatasaray, les va eliminar amb un bàsquet de Dubjlevic en els darrers segons del partit de tornada a Fontajau.

El següent estiu, ara fa un any, més canvis a la plantilla, amb la marxa d'Evans i Mendy però amb les il·lusionants arribades de Laia Pascual i Shay Murphy. Una temporada que ha acabat amb el títol de Lliga i amb l'Spar Citylift Girona proclamant-se campió en superar un rival superior en pressupost i en profunditat de plantilla, el Perfumerías Avenida, després de deixar enrere entrebancs com la marxa de la màxima anotadora de l'equip (Shay Murphy) o la lesió de la pivot titular i jugadora més valorada (Nadia Colhado).

A l'Eurocup, l'Spar Citylift també ha fet història aquesta temporada en convertir-se en el primer equip català a jugar unes semifinals europees en bàsquet femení. Les remuntades a Fontajau amb l'MBA Moscou i el Szekszard i la victòria a Lió, contra l'equip que després ha acabat guanyant la Lliga francesa, van acabar desembocant en les semifinals contra el potent Montpeller. A Fontajau, l'Uni va aguantar l'equip d'Helena Ciak i Sami Withcomb, però a la tornada a la ciutat occitana no va tenir cap opció.