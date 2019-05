Detenen futbolistes de Primera i Segona Divisió per «arreglar» partits

Escàndol al futbol espanyol. L'organització desarticulada per la Policia Nacional ahir en l'operació Oikos va alterar almenys tres partits de la Primera, Segona i Tercera Divisió, segons va confirmar el cos. Ahir, es van practicar nou registres en diverses províncies i es va practicar almenys la detenció d'onze persones, entre elles Raúl Bravo, exjugador del Madrid; Borja Fernández, jugador del Valladolid; Carlos Aranda, exjugador de diversos equips de Primera; Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de la Corunya, i Samu Saiz, jugador del Getafe, que va anar a declarar voluntàriament a una comissaria d'Eivissa on es trobava de vacances i va quedar després en llibertat amb càrrecs. Entre els partits que estan en el punt de mira hi ha el Valladolid-València (0-2) de l'última jornada d'aquesta temporada, que va permetre als valencians entrar a la Champions; i l'Osca-Nàstic (0-1) de la temporada anterior, que va donar als tarragonins la permanència a Segona.

En l'operació s'investiga una suposada organització que es dedicava a concertar entre futbolistes d'elit tripijocs a través de les cases d'apostes. Els delictes que se'ls imputen són el de manipulació esportiva, blanqueig de capitals i organització criminal. Un dels tripijocs, corresponent a Segona, va tenir una forta incidència en les apostes en registrar les cases un volum de diners fins a 14 vegades més elevat del normal per a aquesta categoria. Es tracta de l'Osca-Nàstic (0-1) disputat el 27 de maig de 2018. Fins a 30 cases d'apostes van suspendre llavors les cotitzacions per aquesta trobada després de detectar entrades de diners per l'empat sense gols al descans i la victòria visitant final.



El president i el metge de l'Osca

Els agents de la policia es van personar, entre d'altres llocs, a l'estadi de l'Osca. Segons apunten fonts de la investigació, una de les persones esquitxades per aquesta trama seria Agustín Lasaosa, el president d'aquest club de futbol recentment descendit a Segona Divisió després de passar un any a la màxima categoria. Entre els implicats també hi hauria el metge del primer equip del conjunt aragonès, Juan Carlos Galindo.

Segons va informar la Policia Nacional en un comunicat, la investigació ha permès corroborar que els investigats van aconseguir acords amb diferents jugadors per «arreglar» almenys tres partits corresponents a la Primera, Segona i Tercera Divisió. El tripijoc relatiu a la Tercera Divisió va resultar infructuós, i els jugadors implicats s'haurien compromès a compensar les pèrdues «arreglant» un altre partit en el futur.

Segons va detallar ahir la policia, els suposats tripijocs en el futbol es concertaven en diferents fases, començant per la selecció de partit, preferentment a l'inici o en finalitzar la competició de Lliga. A partir d'aquí es traçava un intent de pactar apostes combinades, que inclou resultat parcial i final i altres dades com el llançament de córners per, d'aquesta manera, incrementar notablement els marges de guany.

En la fase de captació, es realitzava un «tempteig» a algun membre de la plantilla, i es tenia com a preferència a algun capità. Acceptat el tripijoc, llavors es concretava la forma de pagament, sempre en metàl·lic i en dues fases: una prèvia al partit i una altra un cop produït el resultat pactat. Eren els suposats capitostos de l'organització els encarregats d'anticipar els diners als jugadors «comprats» i per realçar les apostes.

Durant els mesos de la investigació s'ha comptat amb la col·laboració de l'Europol, la Direcció General d'Ordenació del Joc i La Lliga de Futbol Professional. Fonts de La Lliga consultades van confirmar que des d'aquest estament del futbol es va presentar una denúncia arran de les sospites de l'Osca-Nàstic del 27 de maig de 2018.