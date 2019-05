L'Olot renova Jordi Masó per tres temporades

L'Olot ja perfila la temporada vinent i aquest matí s'ha assegurat la continuïtat d'un dels jugadors claus al mig del camp les dues últimes temporades, Jordi Masó. El pivot de Fontcoberta, format als planters del Girona i del Barça, amplia per tres cursos més (fins el 2022) el seu vincle a l'Olot, on va aterrar-hi l'estiu del 2017 procedent del Llagostera. Des de llavors ha acumulat 69 partits amb el conjunt garrotxí.

"Estic molt content de renovar per tres anys més, em sento molt identificat amb el projecte, tinc arrels garrotxines i per mi és tot un honor defensar la samarreta de l'Olot. Aquest any hem fet un pas endavant, hem marcat el camí que hem de seguir en un futur, sempre tocant de peus a terra però essent ambiciosos i sobretot competitius", ha explicat Masó.