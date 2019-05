Marcelo Bielsa continuarà dirigint el Leeds a Anglaterra

Marcelo Bielsa, a qui s'havia vinculat com a possible candidat a la banqueta del Girona després de la sortida d'Eusebio, continuarà com a entrenador del Leeds United la temporada que ve. El Leeds ha exercit l'opció d'estendre el contracte de Bielsa durant una temporada més, la qual suposarà la segona de l'argentí en el conjunt britànic. Aquesta decisió arriba tot i l'eliminació de l'equip al play-off d'ascens a la Premier davant el Derby County.