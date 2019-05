Aliona Bolsova, a la tercera ronda de Roland Garros

Aliona Bolsova es manté en pas ferm a Roland Garros i avui s'ha classificat per a la tercera ronda del segon Grand Slam d'aquesta temporada. S'ha desfet de la romanesa Sorana Cirstea en un matx que ha necessitat dos sets que han acabat amb un doble 7-6 al marcador.

La palafrugellenca manté així ben intacte el seu somni d'avançar eliminatòries en l'estrena en el quadre principal d'un gran torneig, després de superar per primera vegada una fase prèvia. Ara, el seu proper repte no és cap altre que el d'atrapar els vuitens de final. Per fer-ho haurà de vèncer la russa Ekaterina Alexandrova, número 54 del món.