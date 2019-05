Rubi rebutja una contraoferta de l'Espanyol i està a punt de signar amb el Betis

El Betis ultima la contractació de l'entrenador Joan Francesc Ferrer, Rubi, els agents del qual van ser aquest dimarts a Sevilla negociant els termes del contracte que se signarà després d'haver rebutjat en les últimes hores la contraoferta que li va presentar l'Espanyol. Rubi, que ha classificat l'Espanyol per a una competició europea dotze anys després de la seva última participació a la Copa de la UEFA, va rebutjar la prolongació del seu contracte fins al 2022 que li va oferir el seu actual club, al qual haurà d'abonar al voltant d'un milió d'euros per alliberar-se de l'any de vinculació que li resta per complir.

El Betis, que pretén fer oficial en les pròximes hores la contractació de Rubi, ha garantit al tècnic català el lideratge d'un projecte llarg, en el qual estarà acompanyat per un cos tècnic de la seva confiança -es dona per feta l'arribada de Jaume Torras, el seu segon- i doblarà el sou que percep a l'Espanyol.