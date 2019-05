«Unides a la història», la nova campanya d'abonaments de l'Uni

El fitxatge de María Araújo i la renovació d'Èric Surís han marcat aquesta setmana el tret de sortida de la propera temporada a l'Spar Citylift Girona, que ahir va fer un pas més amb l'inici de la campanya d'abonaments. Amb un vídeo, «Unides a la història», el club de Fontajau es marca arribar a la xifra de 2.200 socis i, per aconseguir-ho, manté una política de contenció amb els preus d'uns carnets que permetran veure tant els partits de Lliga Femenina-1 com els d'Eurolliga ( play-off inclosos). Els preus per a la temporada 2019-2020 són 95 euros (general), 80 (majors de 65 anys) i infantil (30), tots amb descomptes per a grups i famílies (80 euros cada abonament pel Pack-4 i a 60 el familiar). Les renovacions online estan obertes des d'ahir mateix, mentre que el dia 1 de juny també es podran fer presencialment a les oficines del club. El 17 de juny s'obrirà el període per a noves altes.





