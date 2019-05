La tennista de Palafrugell Aliona Bolsova allarga el somni a París

«No m'ho puc creure, no tinc paraules», deia Aliona Bolsova just després d'imposar-se a la romanesa Sorana Cirstea. Amb 21 anys i en la seva primera participació al quadre principal d'un Grand Slam, la tennista de Palafrugell s'ha plantat a la tercera ronda de Roland Garros. Tota una fita que la deixa ben contenta però no pas satisfeta. Té fam i ganes d'allargar la seva participació tot el que sigui possible. El proper repte, classificar-se per als vuitens de final. Per fer-ho necessita guanyar la russa Ekaterina Alexandrova, número 54 del món.

Bolsova, la 137 del rànquing, jugava ahir el seu partit de segona ronda i ho feia sense pressió. En tenia més Cirstea, més experimentada i amb un bon grapat de números més a la classificació de l'ATP. El matx va ser renyit, igualat. L'empordanesa va haver de sobreposar-se a alguna situació complicada. Una d'elles, quan la seva rival va remuntar un marcador que li era advers al primer set. O un break al segon. Se'n va sortir i el duel es va tancar amb un doble 7-6 al seu favor. D'aquesta manera, allarga el seu somni a París. L'espera Alexandrova, demà en un horari sense confirmar encara. «Hi ha hagut nervis, tant per part meva com seva. M'alegro molt que els detalls m'hagin acabat afavorint. Estic contenta per la victòria, crec que me la mereixo», va etzibar Bolsova amb el triomf al sarró.