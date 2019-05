El Sarrià, a les semifinals de la Copa catalana d'handbol

Sort diversa per als dos equips gironins que ahir jugaven els quarts de final de la Copa catalana d'handbol. Les bones notícies van ser per al Sarrià, que va superar l'Esplugues a la seva pista (32-23) en un partit que sempre va tenir força controlat. Els homes de Pere Coll van continuar la bona ratxa després de segellar fa uns dies l'històric ascens a la Divisió d'Honor Plata. Paral·lelament, el Bordils va caure derrotat a domicili davant el Granollers B (41-32) en un partit que es va decidir a la represa, ja que la primera part va acabar amb empat a 16 gols. A la segona part, el Granollers es va mostrar demolidor en atac aconseguint 25 gols davant uns homes de Sergi Catarain que no van trobar mai la forma d'aturar l'encert en les rematades dels locals.