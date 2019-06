Girona i Lloret es mantindran un any més a l'OK Lliga

Girona i Lloret es mantindran un any més a l'OK Lliga Girona Club Hoquei

El Girona i el Lloret es mantindran un any més a l'OK Lliga després de guanyar els seus respectius partits. Els dos equips sabien que depenien d'ells mateixos per salvar la categoria i no han fallat.

Els gironins s'han imposat al Noia (6-2), en un partit on Pelicano ha estat el gran protagonista amb 3 gols. Una victòria que, a més, els farà tornarà a Europa el pròxim any. Mentrestant, els lloretencs han guanyat el Sant Cugat (5-4), equip ja descendit, tot i que han acabat patint després d'anar guanyant 4-0.

Per la seva banda, el Palafrugell va guanyar a la pista del Vilafranca (2-4) i amb la victòria aconsegueix l'ascens a l'OK Lliga.