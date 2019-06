Un brillant Llagostera torna a Segona B (1-1)

El Llagostera posa fi a una temporada excel·lent amb el desitjat ascens a Segona B. Aprofitant l'avantatge del partit d'anada del play-off contra el Portugalete a casa (2-0), els homes d'Oriol Alsina han tirat de coratge per endur-se el gran premi. Un any després d'haver baixat a Tercera, tornen a la categoria de bronze.



Per fer-ho realitat, els gironins han hagut de mostrar la seva millor versió defensiva perquè les exigències del rival així ho demanaven i jugar les seves cartes per fer mal a la contra. Al final, un meritori empat al País Basc amb un gol de Crespo (1-1) que els porta directe cap a la glòria.



El Llagostera ha arribat a La Florida conscient de què s'hi trobaria. Un Portugalete imbatible a casa, on només hi ha rebut cinc gols. Així ha estat. Els bascos de seguida han pressionat amb força, però els d'Alsina han respost bé tancant-se al darrere. Als deu minuts, Viale ha tingut la primera ocasió enviant fora una centrada de falta directa. El defensa ha estat clau per frustrar un u contra u.



Amb tanta intensitat, el ritme ha anat afluixant a mesura que s'arribava a l'equador de la primera part. Això, sense despistar-se i posats dins del partit amb la seva millor versió. En una acció perillosa del Portugalete, Maynau ha estat providencial per evitar el gol local.



A la represa, Crespo ha tingut el primer xut sense sort amb resposta immediata del Portugalete. Els bascos han continuat portant la batuta en atac, però el Llagostera s'ha mostrat invencible en tot moment. I sense oblidar-se del gol. Eric ha tingut la més clara al minut 71, però el porter Mediavilla ha evitat posar la sentència al marcador. Deu minuts després, Crespo ha trobat fortuna marcant un gol més que valuós.



El retorn a Segona B s'ho valia. El Portugalete ha empatat a l'últim sospir amb una rematada de cap, però ja no tenia res a fer.





???? Res com cantar l'himne del Llagos per celebrar-ho vammooooossss!!!! ???????? pic.twitter.com/N1IjxVVxHX — Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) 1 de juny de 2019