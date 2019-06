Olot. Un any més per a Pedro del Campo

El migcampista figuerenc Pedro del Campo continuarà jugant a Segona B amb l'Olot, on va arribar dues temporades, després de destacar a Tercera amb el Figueres. «El que més m'estimula és crèixer al costat de l'Olot. Crec que és un club amb potencial i que està disposat a superar-se. Tant l'Olot com jo podem créixer de la mà, les condicions que ofereixen són molt favorables», va explicar ahir Del Campo després que es fés oficial la seva renvació per una temporada més amb els garrotxins.