Un premi massa llaminer per deixar-lo escapar

La línia que separa l'èxit absolut de la decepció és fina. Finíssima. El Llagostera està a només 90 minuts, més els que vulgui afegir l'àrbitre, de tornar a la Segona Divisió B o, en canvi, de quedar-se amb un pam de nas i haver de caure a la repesca per intentar tancar la temporada de la millor manera possible. Només un any després de baixar a Tercera, l'equip que entrena Oriol Alsina està davant de la primera possibilitat de refer aquella patacada. Amb un valuós 2-0 de l'anada visita el Portugalete, un altre campió de grup i un dels millors locals de la categoria. Ho farà sense Pitu Comadevall, lesionat, ni el sancionat Pol Gómez. Tornen, això sí, tant Èric Jiménez com David Bigas. El duel, amb un ascens en joc, a partir de dos quarts de vuit de la tarda.

L'avantatge és bo. No haver rebut cap gol al Municipal, també. Però La Florida genera respecte. Moltíssim. A casa, el Portugalete no coneix la derrota, ha guanyat un munt de partits. «Possiblement és el millor equip d'Espanya al seu camp. Només hi ha rebut cinc gols. Els seus números com a locals són espectaculars», valora Alsina. Per tant, el 2-0 de fa set dies no assegura res. El tècnic té coll avall que «si no som el millor Llagostera, perdrem». Tindrà la baixa de Pitu Comadevall, lesionat de gravetat en l'anada i a qui li esperen uns quants mesos de recuperació. Pol Gómez, expulsat, ha estat castigat amb dos partits, per la qual cosa tampoc hi serà. Maymí s'uneix a la llista d'absències. Alsina no s'estira pas dels cabells. «Jugaran Maik i Yeray, que sempre que han sortit ho han fet molt bé», diu sense dubtar-ho ni un moment. També té clar que «passi el que passi la temporada serà excel·lent. Per un partit no canviarà res. L'única diferència seria el premi». Si el Portugalete eixuga el 2-0 que té en contra, el Llagostera no tancarà el curs, sinó que s'unirà a la resta dels equips classificats per a la segona eliminatòria, així que tindrà una altra oportunitat. Si manté l'avantatge o fins i tot l'eixampla, serà de Segona B. «L'èxit és ser on som. Ells també són campions de grup i un autèntic equipàs. La llàstima serà per al que perdi, però no pas un fracàs».

De la seva banda, el conjunt basc arriba a la cita amb tots els disponibles. Galder, que era dubte per un problema als bessons, estarà a disposició i podria ser titular. El seu tècnic, Ezequiel Loza, està convençut que la remuntada és possible: «Podem fer-ho, no ens vam veure inferiors al Llagostera. Aquí serà totalment diferent. Hem de ser el Portugalete a casa de tot el curs».