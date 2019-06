La Sea Otter omple Girona d'aficionats al ciclisme

Multitudinària i festiva segona jornada a Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, amb milers de visitants que durant tot el dissabte han omplert les diferents zones d'exposició, activitats, exhibicions i àrees de proves esportives.

L'activitat ha començat de bon matí amb la sortida d'una de les dues proves Gravel d'enguany, i de la Scott Marathon BTT. Avui també ha estat el torn dels millors equilibristes a la Copa Catalana de Trial, el campionat infantil de descens i de la popular cursa de bicicletes Brompton, que ha aplegat a centenar d'aficionats al circuit de la rambla Xavier Cugat.

Una de les proves més esperades, i com a novetat d'aquesta edició, ha estat el Critèrium d'ex professionals, que s'han reunit per competir gaudint de la companyia de ciclistes Com el Purito Rodríguez, Àngel Edo o Angel Vicioso, entre d'altres, per rendir un homenatge a Alberto Losada, que també ha corregut i que l'any passat es va retirar de l'àmbit professional.

Prop de 3.000 ciclistes han participat a les proves d'avui, en un programa que també ha ofert la Copa Catalunya infantil BTT i la nostàlgica cursa de BTT clàssiques, una trobada de bikers que han lluït roba i bicis de més de 25 anys. Un autèntic museu en moviment que s'ha convertit en la trobada de bicicletes clàssiques més gran del món.

La Scott Marathon Cup de la Sea Otter Europe, que ha agrupat a prop de mil ciclistes, ha comptat per primera vegada amb categoria UCI Marathon Series. A més, s'ha convertit en un aparador mundial de l'excepcional xarxa de senders de MTB amb què compta Girona.

L'holandès Hans Becking, un dels bikers més potents del bike-maraton mundial, ha aconseguit un triomf espectacular en un dur mà a mà amb Enrique Morcillo i Ismael Esteve. L'alemanya Bettina Janas ha estat la més ràpida en la prova femenina.

La Super Cup Massi, que a Girona gaudeix de categoria UCI C1, ha celebrat la jornada en categoria fèmines i la jove austríaca Laura Stigger, actual campiona del món junior, s'ha imposat en un final molt disputat amb Pauline Ferrand-Prevot.

A l'explosiva cursa de bicis Brompton Jordi Espinar i Louise Laker han estat els més ràpids en completar les 12 voltes al circuit oval de la rambla Xavier Cugat, mentre que la cursa de MTB clàssic els guanyadors han estat Niknaz Fazeli i Oriol Morata.



Satisfacció del expositors



Les marques expositores s'han mostrat satisfetes de l'alta afluència de públic i de l'activitat econòmica generada durant la jornada, confirmant la seva aposta de trobar a Girona una gran oportunitat de negoci i de promoció de les seves marques.

També s'ha hagut de penjar el cartell de complet a la proposta del Demobike, amb 42 de les millors marques del món de les bicicletes que aquests dies estan fent rodar les més de 500 bicis que havien preparat per a les sortides guiades en circuits habilitats, on els visitants poden provar els models que més els interessen.

Els més petits també han tingut el seu protagonisme i han estat part fonamental de l'espectacle amb cites com l'Open infantil BTT i el descens Mini DH. Unes competicions que fusionen diversió i esport i en les que hi ha pres part les estrelles del MTB del futur.