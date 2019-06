El ciclisme enamora a Girona

La relació d'amor entre el ciciclisme i la ciutat de Girona s'ha anat consolidant amb el pas dels anys. En anys anteriors, ciclistes de la talla de Ryder Hesjedal, guanyador del Giro d'Itàlia l'any 2012, Lance Armstrong o Christian Vande Velde van viure a Girona. Ara, professionals coneguts com són Rory Sutherland, Daryl Impey o Robert Gesink estan afincats en terres gironines perquè afirmen que és un lloc idoni per sortir a entrenar. A més, exprofessionals com David Millar o Christian Meier també viuen a la ciutat. Aquesta relació s'ha reafirmat en els últims anys, amb l'arribada de la Sea Otter Europe, un esdveniment marcat en vermell al calendari pels amants del ciclisme. Divendres a la tarda es va donar al tret de sortida de la tercera edició de la Sea Otter Europe i a la multitudinària jornada d'ahir va deixar clar que es podran superar els 50.000 visitants de l'any passat. I és que aquesta fira ja és una de les més grans d'Europa i fins avui el públic on poden veure exposades grans quantitats de bicicletes, de tots els models, i guadir de diferents proves esportives relacionades amb el món del ciclisme.

Entre totes les proves, cal destacar el criterium d'exprofessionals amb gent com Purito Rodríguez, Àngel Edo o Angel Vicioso, entre d'altres, per rendir un homenatge a Alberto Losada. També ahir es va celebrar la Scott Marathon BTT, una prova que forma part de la UCI Marathon Series. L'holandès Hans Becking, un dels bikers més potents del bike-maraton mundial, va aconseguir un triomf espectacular en un dur mà a mà amb Enrique Morcillo i Ismael Esteve. L'alemanya Bettina Janas va ser la més ràpida en la prova femenina. Les bicicletes plegables també van fer acte de presència amb la prova la Brompton World Championship amb victòries per a Jordi Espinar i Louise Lake. Avui, en la tercera jornada de Sea Otter Europe, destacarà la Super Cup Massi masculina amb noms proppis com San Gaze, Carlos Coloma, David Valero, Thomas Griot, Catriel Soto, Pablo Rodríguez o el bike de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell.