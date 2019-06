Commoció en el futbol espanyol per la mort en accident de trànsit de José Antonio Reyes

La mort del futbolista José Antonio Reyes, ahir dissabte dia 1 de juny, als 35 anys en un accident de trànsit va commocionar el món del futbol, que va deixar els seus missatges de dol i estima per la pèrdua de l'actual jugador de l'Extremadura. El seu primer equip a l'elit, el Sevilla, va comunicar la tràgica notícia: «No podríem oferir una notícia pitjor. Ha mort en accident de trànsit el nostre estimat José Antonio Reyes, format al planter. Descansi en pau». «El club fa extensible el condol a la família per la mort de Jonatan Reyes i Juan Manuel Calderón, cosins de José Antonio, en el mateix accident», afegien.

El seu club actual també va expressar el seu condol: «L'Extremadura amb l'ànima encongida i el cor trencat comunica la mort del seu jugador José Antonio Reyes en un accident de trànsit. Preguem a tots una oració per la seva ànima». Les xarxes socials van omplir-se de reaccions per part dels seus exequips. «La família atlètica està de dol. Ha mort el nostre exjugador José Antonio Reyes. Sempre estaràs als nostres cors. Descansa en pau»; «El Reial Madrid sent la més profunda consternació i tristesa per la mort del que va ser el nostre jugador»; «Des de l'RCD Espanyol de Barcelona volem expressar el nostre condol i traslladar tot el nostre suport a la família i al Sevilla».



Set partits de Segona, ajornats

Set partits de la Lliga 1/2/3 previstos per avui, corresponents a la jornada 41 de la competició, han estat ajornats al dimarts dia 4 de juny a les 21 h per la mort de José Antonio Reyes. El jugador de l'Extremadura havia de disputar avui el seu partit davant del Cadis, que es juga la promoció d'ascens, al Ramón de Carranza. Amb la intenció de no alterar la Lliga, la RFEF ha decidit ajornar sis duels més que estarien afectats pel resultat. S'han suspès tots, excepte el Las Palmas-Almería, que no té res en joc i es manté per a avui a les 18 h.