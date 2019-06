Girona i Lloret assoleixen la permanència i els gironins tornaran a jugar a Europa

El Girona i el Lloret es mantindran un any més a l'OK Lliga. El Girona va golejar el Noia (6-2) i el Lloret va acabar patint per vèncer el Sant Cugat (5-4) per mantenir-se en la màxima categoria de l'hoquei estatal.

El Girona i el Lloret es mantindran un any més a l'OK Lliga després de guanyar els seus respectius partits. Els dos equips sabien que depenien d'ells mateixos per salvar la categoria i no van fallar. Una victòria que per als d'Enric Torner té doble premi, ja que la derrota del Calafell a la pista de l'Igualada (7-3) fa que els gironins acabin novens i en llocs de posicions europees per segon any consecutiu.

Els gironins van derrotar el Noia (4-2) en un partit que va començar amb un penal fallat per part des visitants. Poc després Torner marcava l'1-0, però els visitants empatarien per mitjà de Llorca. Però qui va ser el gran protagonista del partit va ser el jugador local Pelicano, que va anotar quatre de les sis dianes del seu equip. Primer, per avançar els locals en dues ocasions, 2-1 i 3-2, de penal, i després per rematar la feina amb els dos últims gols del conjunt d'Enric Torner. Oriol Garcia marcava el 4-2 que donaria la tranquil·litat necessària perquè els gironins acabessin golejant.

Per altra banda, els lloretencs també van guanyar el seu compromís davant el Sant Cugat (5-4), equip ja descendit. Als d'Oriol Perarnau, se'ls van posar les coses de cara marcant dos gols en els primers cinc minuts (2-0). Aguirre i Alex Grau en serien els autors, i Le Berre s'encarregaria de doblar l'avantatge amb dos gols més abans del descans. Semblava que els lloretencs no patirien per aconseguir la permanència, però els barcelonins els van complicar el partit en la segona part. Amb 5-4 al marcador i amb set minuts per endavant els locals van haver de patir per mantenir l'avantatge en el marcador i assolir la salvació, un objectiu que finalment van aconseguir.