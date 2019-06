OK LLIGA PLATA El Palafrugell supera el Vilafranca i torna a ser equip d'OK Lliga

? El Palafrugell sabia que si guanyava a la pista del Vilafranca era equip d'OK Lliga, i va complir guanyant 2-4. D'aquesta manera, el pròxim any tornarà a haver-hi tres equips gironins a la màxima competició de l'hoquei estatal després que els palafrugellencs en baixessin la temporada anterior. Els de Xavier Garcia es van avançar dos cops al marcador, però els locals els van respondre igualant el partit dos cops. Just abans del descans, Aldrich posava el 2-3 al marcador i a tres minuts per al final Ferran Garcia sentenciava amb el 2-4 definitiu.