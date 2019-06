Oriol Alsina: «Els futbolistes formen un grup meravellós»

«Ha estat un any molt dur i molt llarg, i després de quedar campions ens hem trobat un equip duríssim. El Portugalete és un dels millors equips de Tercera de tot l'Estat però el nostre partit a casa va ser molt bo i ha estat la clau de l'eliminatòria perquè vam marcar la diferència. Aquí ells ens han superat durant molts minuts, i en un contraatac hem tingut el premi. Era molt difícil que guanyant ens en fessin quatre, ja vam dir que no sortiríem a empatar perquè es diu que s'acaba perdent. Els futbolistes s'han deixat la vida i ens hem endut l'eliminatòria, però no vull deixar passar l'oportunitat per felicitar el Portugalete i desitjar-los que pugin», va dir Oriol Alsina, amb un somriure d'orella a orella, minuts després de l'ascens a Segona B. El tècnic va tenir paraules d'elogi cap als seus jugadors, dels quals va dir que «formen un grandíssim grup humà»: «Tothom s'ha fet millor gràcies al company que ha tingut al costat. Quan un no arriba, arriba l'altre. Si a un se li pugen els bessons, l'altre corre més. Formem un grup humà meravellós que s'ha merescut pujar, sense desmerèixer el rival». Ni les baixes ni les adversitats han minvat l'estat d'ànim del Llagostera. «Crec que els jugadors donen més del nivell que fins i tot tenen. Són exemplars, de veritat», va afegir.

Alsina sent l'ascens com si fos el primer que aconsegueix. I no és així, perquè ja en van vuit. «Torna a ser un dels millors anys de la nostra història, em sembla espectacular que tornem a viure un moment així. Tothom pensava que ens enfonsaríem, i aquí estem: hem tornat a aixecar el cap, ho hem tornat a fer». Un centenar d'aficionats procedents de Llagostera es van desplaçar a l'estadi de La Florida. «Hi havia més persones que a Cerceda, ara el que hem de fer és intentar trobar la manera que la gent i els patrocinadors s'animin des del principi perquè tots junts podem fer coses grans i competir a Segona B amb dignitat. El que hem aconseguit és una animalada i em produeix una il·lusió bestial», va confessar.