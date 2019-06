La Sea Otter Europe bat un altre èxit a Girona superant els 60.000 visitants

La tercera edició de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show ha tancat avui les seves portes havent rebut més 60.000 visitants, superant de llarg la xifra de 50.000 de l'any passat. Ha estat un cap de setmana excepcional per Girona i la Costa Brava, que s'han impregnat de ciclisme gràcies al gran volum de visitants, expositors d'arreu del món i un frenètic calendari de proves de totes les modalitats.

Es consolida així la fórmula nascuda fa tres anys a Girona, que suposa una oportunitat de negoci única per a la indústria ciclista i una enorme repercussió internacional de les marques Girona i Costa Brava, que d'aquesta manera reforcen els seus valors associats al món de la bici.

També es posa en relleu la satisfacció de les més de 400 marques que han apostat per Sea Otter Europe, que destaquen aquesta oportunitat de negoci i tanquen amb un bon volum de vendes i de contactes amb nous clients i proveïdors especialitzats.

Totes les activitats programades han tingut una alta participació, tant les adreçades a un públic familiar i infantil de caire més lúdic com les competicions d'alt nivell que han permès veure en acció a campions del món i esportistes d'elit, masculins i femenines, de totes les disciplines ciclistes. Finalment han estat 6.175 corredors els qui han participat a les diferents curses, un 20% més que l'any passat.

També ha estat un èxit rotund la proposta del Demobike. Les 42 marques que hi han pres part han fet rodar els 500 models que s'oferien, i es mostren molt satisfetes del retorn que han tingut per part dels clients que han pogut provar de primera mà la que ben aviat es podrà convertir en la seva nova bici. Entre expositors i ciclistes hi ha hagut participants de més de 50 països i s'hi han acreditat 150 periodistes d'arreu del món.

En l'àmbit esportiu aquest matí ha tingut lloc la sortida més multitudinària del festival, amb els 1.500 participants a la Continental Ciclobrava by Ghost, que han gaudit dels dos recorreguts de 148 i 99 km, tots dos passant per la Costa Brava i alguns dels ports de muntanya més emblemàtics de la demarcació.

I a migdia la Super Cup Massi ha tancat el programa de competició amb una espectacular carrera en què Sam Gaze (Specialized) ha aconseguit el que ha qualificat com un dels triomfs més importants de la seva carrera esportiva. El biker de Nova Zelanda, que està superant les seqüeles d'una greu caiguda que l'ha apartat dels circuits durant algunes setmanes, resideix a Girona en les seves estades europees.

El francès Thomas Griot (Massi) ha aconseguit una excepcional 2ª plaça, amb Carlos Coloma (BH Temple Cafès) aconseguint la 3a plaça a l'esprint per davant de l'ídol local, el sub-23 Jofre Cullell, que passa a ser el líder de la general.

La fórmula de Sea Otter Europe també aconsegueix apropar al gran públic proves úniques al món com el Critèrium que es va fer ahir en un circuit oval al costat del festival, en què hi van prendre part un bon nombre de ciclistes ex professionals, com en "Purito" Rodríguez, Angel Edo o Angel Vicioso, que van retre un homenatge a Alberto Losada, retirat l'any passat de l'alta competició i que es va acabar adjudicant aquesta espectacular prova d'eliminatòria per esprints.

Al llarg d'avui milers de persones han tornat a omplir de nou tots els espais d'exposició, activitats i exhibicions del festival, contribuint a fer un balanç molt exitós de Sea Otter Europe, que tanca la tercera edició amb l'objectiu complert d'arribar a tots els públics.

També Girona i el seu entorn s'ha vist beneficiat de l'acollida del festival, que ha generat molta ocupació hotelera i activitat econòmica a tot un territori que és referent en producte cicloturista i que compta amb moltes empreses que presten serveis als aficionats a aquest esport.