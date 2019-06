Anisimova acaba amb el somni d'Aliona Bolsova a Roland Garros

El somni d'Aliona Bolsova a les pistes de terra de París ha acabat aquesta tarda quan la jove tennista nord-americana de només 17 anys, Amanda Anisimova, l'ha derrotat en vuitens de final per 6-3, 6-0 en poc més d'una hora. Després d'un primer set igualat, en el que la nord-americana ha aprofitat l'única pilota de trencament que hi ha hagut, Bolsova s'ha enfonsat en el segon en el que no ha pogut guanyar ni un sol joc.

La derrota contra Anisimova no amaga el gran debut en el quadre gran de Roland Garros d'una Aliona Bolsova que, després de superar la fase prèvia, va eliminar consecutivament Vera Zvonareva, Sorana Cirstea i Ekaterina Alexandrova.

La seva gran actuació a Roland Garros li permetrà a Bolsova fer un important salt en el rànquing de la WTA on, abans de París, ocupava la posició 137.