El Citylift GEiEG Uni celebra l'ascens amb ple de triomfs

El Citylift GEiEG Uni ha celebrat l'històric ascens a Lliga Femenina-2 amb un ple de victòria a la fase d'ascens celebrada a Viladecans. L'èxit ja estava assegurat dissabte a la nit gràcies a la victòria de les gironines sobre les amfitriones, i a la derrota del CTEIB, el rival d'ahir, que de cap manera les podia atrapar. A pesar de tot, però, el GEiEG Uni va sortir amb la directa posada i va acabar passant per sobre del rival més fluix en aquesta fase. «Que Girona tingués un Lliga 1 i un Lliga 2 hauria sigut impensable fa pocs anys i ara en podrem gaudir. És un èxit més de l'entesa entre el GEiEG i l'Uni per la base que es va acordar fa quatre anys», afirmava al final del partit el tècnic Joan Pau Torralba.

Els fruits d'aquesta entesa fa temps que s'estan recollint i aquest any encara amb més intensitat. Fa unes setmanes el júnior es va proclamar subcampió d'Espanya, i dissabte es va certificar l'ascens del Copa Catalunya a la segona divisió del bàsquet femení espanyol. Segons Torralba «és un èxit inesperat, no era pas l'objectiu ni arribar a la Final a 4 ni lluitar per l'ascens. Però un cop ens hem vist allà hem anat a lluitar-ho. La clau va ser la victòria contra el Viladecans, a casa seva, en un pavelló ple, que era el gran favorit».

Per Torralba un altre factor a destacar és que «aquest ascens l'hem aconseguit amb una plantilla formada per 12 jugadores de la casa, i això demostra que la feina a la base s'està fent molt bé i que l'entesa entre el GEiEG i l'Uni dona els seus fruits». «Segurament pot ser un pas intermig a l'hora de formar jugadores», va afegir el tècnic. A la Lliga Femenina 2 les gironines coincidiran amb quatre equips catalans més, Segle XXI, Lima Horta, Barça i el descendit Sant Adrià.