Versions contradictòries sobre l'accident de Reyes

El delegat del Govern a Andalusia, Lucrecio Fernández, ha assegurat aquest dilluns que veu precipitat relacionar l'accident de cotxe del futbolista José Antonio Reyes amb l'excés de velocitat, ja que l'atestat no està conclòs.

En declaracions als periodistes després d'un acte a Huelva, Fernández ha demanat que es "deixi treballar" als professionals i que quan aquest atestat "estigui conclòs" es podrà transmetre les causes i motius de l'accident que es va produir aquest passat dissabte a l'A -376 al seu pas per Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en què va morir Reyes i un familiar, quedant greument ferit una tercera persona.

Preguntat per si la causa de l'accident de Reyes va ser un excés de velocitat, el delegat ha assenyalat que és "precipitat" assegurar això amb una investigació que "no ha finalitzat". D'aquesta manera, ha demanat que es deixi treballar als professionals de la Guàrdia Civil "perquè puguin aclarir aquest tràgic incident".

El delegat ha indicat que aquest passat diumenge va tenir l'oportunitat de traslladar a la família de Reyes i el Sevilla Futbol Club el condol i els condols que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Cultura i Esports, José Guirao, li havien sol·licitat que els traslladés. "La mort d'un esportista tan jove sempre és motiu de recança que ens commociona a tots", ha puntualitzat.

Continuant aquesta línia, Fernández ha lamentat que aquest passat cap de setmana ha estat "tràgic" a les carreteres de Sevilla on han mort tres persones, per això, ha volgut demanar "a tots els conductors" que extremin la preocupació i que compleixin "de manera rígida "la normativa de trànsit. "Caps de setmana com aquest només ens pot portar a lamentar-nos de la pèrdua de vides humanes a la carretera", ha abundat.