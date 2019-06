Anisimova acaba amb el somni d'Aliona Bolsova a Roland Garros

Aliona Bolsova va posar punt i final ahir a vuitens de final a la seva sensacional trajectòria en el seu primer Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després de caure en el seu partit contra la nord-americana Amanda Anisimova (6-3, 6 -0), número 51 del rànquing WTA.

La tennista, de 21 anys, apareixerà entre les 100 primeres del món en la propera actualització del rànquing després del seu gran paper a París. Bolsova es va mantenir sòlida amb el seu servei durant el parcial inaugural, on només va concedir una ocasió de trencament en el sisè joc que la finalista júnior a París el 2016, de només 17 anys, no va desaprofitar. Això va ser suficient per a Anisimova per adjudicar-se el primer set i carregar-se de moral per al segon, en el qual es va avançar 3-0, encara que va haver de treballar durament per a això. Va començar trencant el servei a Bolsova i després va resistir a les tres boles de trencament que va tenir la jugadora de Palafrugell.

Bolsova es va defensar amb ungles i dents en el tercer joc i va sobreviure a les cinc pilotes de trencament que va tenir Anisimova; va caure, però, a la sisena, després de més de vuit minuts de joc. En total, Bolsova va comptar amb fins a vuit oportunitats de trencament que no va poder materialitzar, i ho va pagar car davant la nord-americana, que amb un altre trencament i la confirmació posterior va tancar el partit amb un «rosco» i després d'una mica més d'una hora de partit. Amb això, Bolsova deia adeu a la seva primera i fantàstica aventura en el quadre principal d'un Gran Slam.

Anisimova jugarà els primers quarts de final d'un Grand Slam de la seva curta carrera, tot i que ja havia disputat els vuitens en el passat Open d'Austràlia. A París disputava el seu quart gran. La seva següent rival serà la romanesa Siomona Halep, defensora del títol i número 3 del món, que en només 45 minuts va passar per sobre d'una altra adolescent, la polonesa Iga Swiatek, 104 del món, de 18 anys, a qui va vèncer 6-1 i 6-0. Filla d'emigrants russos instal·lada a Nova Jersey, es va traslladar a Florida quan la seva família va voler buscar un lloc en el qual pogués aprendre tennis la seva germana gran. Després dels seus passos, Amanda va empunyar una raqueta amb dos anys i la seva progressió va ser més ràpida que la de la seva germana.