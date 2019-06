L'Spar Citylift Girona fitxa l'estrella sèrbia Sonja Petrovic

Cop d'efecte de l'Spar Citylift Girona. Per Fontajau han passat jugadores que han deixat empremta. Per talent, o per compromís amb el projecte, noms com Anna Carbó, Noe Jordana, Angel Robinson, Chardé Houston, Chelsea Gray, Nadia Colhado, Núria Martínez o Laia Palau són, o han estat autèntics luxes per a l'equip gironí. L'estiu passat, amb el fitxatge de Palau, l'Uni aconseguia portar a Girona una jugadora amb un currículum espectacular aprofitant les ganes de la base barcelonina, ja fregant la quarantena d'anys, de tornar a casa. Però, ara, l'Uni ha fet saltar la banca amb la incorporació de Sonja Petrovic que, ha estat tant o més important que Palau en el bàsquet europeu de la darrera dècada, i que deixa el milionari projecte del Dinamo de Kursk per fitxar per l'Spar Citylift Girona sent sèrbia i amb encara anys de carrera al davant (en va fer 30 el passat gener). "És una jugadora que ens aportarà molta versatilitat. Capaç de jugar al 3 i al 4, capaç de postejar és potser la millor jugadora d'Europa dels últims cinc anys", explica el director esportiu de l'Uni sobre una jugadora que va ser l'MVP de l'Eurolliga el 2018 i que, després de demanar consell tant a Laia Palau com Marta Xargay, ha optat per redirigir la seva carrera marxant de Rússia i aterrant a Girona. "Ens ha tocat la grossa", resumeix Puig.





-, Sonja Petrovic és un aler alt (1.88 d'alçada) amb grans fonaments i amb capacitat per jugar també de pivot encara la cistella contrària de cara. Petrovic ha estat una de les jugadores més destacades de l'Eurolliga en les últimes temporades compaginant Moscou, Praga o Kursk amb la WNBA (Phoenix Mercury) i amb el lideratge de la selecció sèrbia a qui va portar a guanyarAquest any, compartint equip amb Marta Xargay, Petrovic ha estat subcampiona de l'Eurolliga perdent la final contra l'Ekaterinburg.