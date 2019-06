El Peralada presenta el nou entrenador i lamenta que el Girona l'hagi abandonat

Viu el Peralada una transició a marxes forçades i a tota velocitat. Un període que s'ha trobat sense esperar-ho, però que ha d'afrontar obligatòriament per encarar amb totes les garanties possibles el seu futur més immediat. Superat el tràngol del descens a Tercera, el cop realment dur ha estat veure com el Girona trencava l'acord de filiació que unia totes dues entitats. D'això se'n va parlar ahir, sobretot, en una roda de premsa que el club va aprofitar per presentar de manera oficial el nou entrenador. Es tracta d'Albert Carbó. Té només 28 anys i fins ara era el coordinador del futbol 11 de la Unió Esportiva Figueres, on dirigia el juvenil B, equip que acaba de pujar a Preferent. Com a futbolista, abans de penjar les botes, es va forjar a la base de Peralada i va arribar fins al primer equip, jugant tres temporades a Primera Catalana. A tot això se li ha d'unir una etapa al juvenil del Girona.

Un entrenador «preparadíssim» que «domina el joc com ningú», segons explicava el director esportiu Nitus Santos. També va parlar Carbó. «Tot ha anat molt ràpid i no m'ha costat gaire prendre la decisió. Poder entrenar a casa em dona un punt de confiança i seguretat». Es va definir com un tècnic a qui li agrada «dominar el joc amb la pilota» i que se centra «més a atacar que no pas a defensar». Els seus «referents», Raül Agné i Rodri, tots dos amb passat al Peralada. Un dels seus molts objectius, el de «donar molta importància a la gent jove del club». Ara, però, té altra feina. Ell i Santos estan treballant «colze amb colze» durant cada dia per intentar confeccionar la plantilla. Un vestidor que comença de zero. L'equip s'ha de fer de nou després que s'hagi trencat l'entesa amb el Girona, que s'havia encarregat de fitxar-li els futbolistes per a aquests dos últims cursos a Segona B. «El temps és molt curt, hem de fer una plantilla en menys d'un mes. El pressupost és el que és, però volem ser competitius», explicava Nitus Santos.

Es va parlar del nou entrenador, sí, però el tema estrella va ser un altre. A Peralada ja s'ha obert la boca per valorar la ruptura de l'acord entre una i altra entitat. Ho va valorar el president, Miquel Llobet, l'encarregat de confirmar que ha sigut el Girona qui ha decidit trencar la filiació de manera «unilateral». Ho ha fet tot aplicant una clàusula que hi havia al contracte que així ho permet. «Ho hem acceptat, com ho podia ser d'una altra manera», es resignava, tot explicant igualment que «en cap moment hi va haver cap advertiment per part seva que això podia passar. Ara tenim un problema econòmic i també de jugadors. El que no pots és deixar un club que actua com el teu filial a la intempèrie. Jo hauria avisat». A banda d'avisar que el Peralada no podrà coincidir amb el Girona C en cas que aquest acabi pujant a Tercera -almenys la temporada vinent, però sí a partir de la següent-, també va revelar que totes dues parts es troben ara mateix «negociant» un «acord final» per rescindir el contracte que els unia de la manera més «positiva» possible i que sigui «pel bé de tots». Per a Llobet, això hauria d'arribar en «els propers dies». No va voler revelar cap detall, però va recordar que «ens trobem ara mateix en un problema econòmic important i sense jugadors». És la voluntat del Peralada i sembla que també la del Girona, que treballa per arribar a una altra mena d'entesa per col·laborar en el que sigui possible. Fonts del club de Montilivi justifiquen la ruptura de la filiació i a una simple decisió esportiva davant el poc sentit que té seguir de la mà quan tots dos primers equips han perdut la categoria. A més el Girona està disposat a fer un conveni, que no sigui de filiació, per col·laborar amb el Peralada.