El campionat d'Espanya d'handbol infantil engresca Bordils i Sarrià

L'handbol gironí culmina des d'avui i fins dissabte, amb la disputa a Bordils i Sarrià de la fase final del campionat d'Espanya infantil, una temporada pletòrica. El Sarrià ha pujat a Plata, on es trobarà amb un Bordils que hi viurà la seva setena campanya consecutiva, i mentrestant, el Banyoles ha ascendit a Primera Nacional i el Garbí ho ha fet a Lliga Catalana. A la base els èxits també han estat importants. El Bordils i el Sarrià s'han colat entre els vuit millors equips infantils d'Espanya i, des d'aquesta tarda, amb el valor afegit de fer-ho a casa, intentaran lluitar pel títol. De moment el Sarrià ja va aconseguir endur-se el Top-4 català superant el Barça.

La competició es disputa amb dos grups de quatre equips. A Bordils, a banda dels amfitrions, hi haurà el Barça, el Grupo IMQ i el Maristas Málaga. A Sarrià també hi competiran, amb els locals, el Palautordera, l'Iplacea i el Bahía de Almería. La lligueta inicial arrenca aquesta tarda (17.45) i s'allargarà fins divendres. L'endemà els dos primers de cada grup jugaran les semifinals a Sarrià i el diumenge s'han programat les finals a Bordils (11.00 i 12.45). Feia molt temps que no es veia una fase final d'un campionat d'Espanya d'handbol a Girona i, en aquest sentit, l'ambient als dos pavellons està garantit.

Quim Cos és el tècnic del Bordils. Confessa que ser a la fase final «ja és un èxit total per aquesta temporada» i agraeix «el sacrifici descomunal que han fet els jugaors» per passar de ser «un equip de Lliga Catalana de la part baixa a arribar fins aquí». «Vam acabar entrant al Top-4 i vam deixar fora equips com La Roca i el Granollers. Estem contents i alegres, a més, per poder jugar a casa, tot i que això, en nois de 14 anys, es pot girar en contra i donar-los un punt de pressió». Guillem Clotet, del Sarrià, en canvi, està convençut dels beneficis de tenir el suport de la grada: «Això ens va bé perquè converteix els nervis en més ganes i intensitat sobre la pista».

Cos considera que «segurament som l'equip que ningú s'esperava que fos aquí» i adverteix que «anirem a competir cada partit i a lluitar al màxim». No hi veu rivals assequibles «perquè estem parlant que competirem els vuit millors d'Espanya, i tots tenen un nivell molt alt». Clotet hi està d'acord però considera molt important el primer partit de la lligueta «perquè és el debut, quan poden aparèixer els nervis». Del grup de Sarrià considera que el Palautordera serà un dels rivals a batre. I tot afirmant que al municipi «tothom té ganes d'aquest campionat», assegura que arribar a les semifinals ja seria un premi magnífic per a ells.

Els dos tècnics també coincideixen a assenyalar aquest 2019 com un gran any de l'handbol gironí i subratllen que més enllà dels èxits esportius «al darrere el que queda és la bona feina que s'està fent a la base». «Aquí hi ha una gran afició perquè als pobles els clubs estan molt arrelats», conclou Guillem Clotet.