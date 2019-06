Sergi Raset continuarà sent el director esportiu de l'Olot

Sergi Raset, el segon per l'esquerra, amb el tècnic i el president.

L'Olot va anunciar ahir a la tarda la continuïtat del director esportiu Sergi Raset per a la temporada vinent. El gironí, doncs, complirà la seva quarta temporada al club garrotxí, on, d'ençà que va aterrar-hi (2016), en cada exercici ha assolit l'objectiu. Primer va ser l'ascens a Segona B el curs 16-17 i després dues salvacions consecutives a la categoria de bronze. «Continuarem amb la mateixa idea, identificats amb el projecte de proximitat i amb un rigor econòmic important. A veure si som capaços de seguir creixent sense tornar-nos bojos i des de la humilitat i el respecte per a tothom. Lluitem contra clubs amb pressupostos molt més alts i hem de ser realistes. Hem de fer un vestidor fort i que se senti seu el projecte», va explicar Raset ahir.