L'Olot aposta per la continuïtat

El recentment confirmat director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, assegurava la setmana passada que en pocs dies la plantilla de la temporada vinent quedaria molt definida. Tots els jugadors estaven citats entre divendres i dilluns per revisar la seva situació al club. Hi havia molts futbolistes als quals se'ls acaba el contracte -Ginard, Pol Ballesté, Jordi Masó, Carles Mas, Pedro, Guzmán, Marc Mas, Jose Martínez, Xumetra i Cosme- i es tractava de posar fil a l'agulla.

Així, Sergi Raset, a qui paral·lelament el club ha confirmat en el càrrec, ha tancat les renovacions de Pol Ballesté, Jordi Masó i Pedro Del Campo, que se sumen a Roger Barnils, Albert Blázquez i Héctor Simón, que ja havien renovat anteriorment, i a Alan Baró, Eloi Amagat, Aspar, Alfredo, Pep i Joel Arumí, que torna de la cessió al juvenil de la Damm, i que ja tenien contracte per a la propera temporada. En total una dotzena de jugadors confirmats i una sola baixa oficial, la del davanter Marc Cosme, i sis noms que encara no tenen clar el seu futur: Carles Mas, Guzmán, Marc Mas, José Martínez, Xumetra i Ginard. Pel que fa a aquest darrer, des del mercat d'hivern hi ha hagut rumors de possibles equips interessats en els serveis del porter mallorquí, i és una de les grans incògnites de cara a la temporada vinent.

El porter barceloní de 23 anys Pol Ballesté va ser el primer a renovar el seu contracte després de demostrar als entrenaments i als quatre partits que ha disputat a final de temporada que mereixia seguir al club olotí. Ballesté ha signat per a una temporada més amb una altra opcional. El segon a anunciar la seva continuïtat al club ha estat Jordi Masó. El migcampista de Fontcoberta va arribar fa dues temporades a Olot i des de llavors s'ha convertit en una peça fonamental en el mig del camp de l'equip. Tant és la confiança en Masó que ha renovat per a tres temporades més. «Molt content de renovar per a tres anys més, em sento molt identificat amb el projecte, tinc arrels garrotxines i per mi és tot un honor defensar la samarreta de l'Olot», valorava el pivot de 26 anys després d'anunciar-se la seva renovació.

Pedro del Campo era un altre jugador clau en el mig del camp de l'Olot i també s'ha anunciat la seva continuïtat al club garrotxí. De la mateixa manera que Ballesté, el figuerenc ha ampliat un any el seu contracte més un altre opcional. «El que més m'estimula és créixer al costat de l'Olot. Crec que és un club amb potencial i que està disposat a superar-se. Tant l'Olot com jo podem créixer de la mà, les condicions que ofereixen són molt favorables», va dir Pedro.

Entre tantes renovacions i tenint en compte que el club parla contínuament de fer un pas endavant i ser més ambiciosos, estava clar que alguna baixa hi hauria. Aquesta setmana s'ha anunciat també que Marc Cosme no renovarà el seu contracte amb l'Olot. El davanter valencià va arribar al club el passat mercat d'hivern i ha estat un gran revulsiu per a Garrido, però des de l'Olot s'assegura que «la idea de planificació de la plantilla és fer canvis en la parcel·la ofensiva i buscar noves peces».