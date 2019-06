Marc Gasol brilla en la segona victòria dels Toronto Raptors

Toronto Raptors s'ha refet aquesta matinada de la seva derrota de dilluns a la seva pista guanyant amb autoritat per 109-123 a Golden State Warriors el tercer partit de la final de la NBA, aprofitant les baixes del seu rival en un partit on ha brillat Marc Gasol



Els actuals campions van pagar un preu molt alt pel seu triomf al Scotiabank Arena i malgrat que van recuperar el 'factor pista' van perdre per lesió a Klay Thompson i Kevin Looney, baixes afegir a la de Kevin Durant. L'escorta va ser dubte fins a última hora, però al final no va poder jugar pel seu problema muscular i la descomunal actuació de Stephen Curry no va cobrir aquest buit, en part pel gran partit col·lectiu del seu rival.



El base local es va anar fins als 47 punts, la seva millor marca anotadora en un 'play-off', més vuit rebots i set assistències, però només va trobar l'acompanyament de Draymond Green (17 i 7 rebots) i una mica d'Andre Iguodala (11), arguments insuficients per a uns Raptors on tot el seu quintet va signar 17 punts o més.





MARC: 17 PUNTOS 7 REBOTES y 4 ASISTENCIAS

IBAKA: 6 PUNTOS, 5 REBOTES y ¡6 TAPONES!@sergeibaka y @MarcGasol en el GAME 3 de las #NBAFinals pic.twitter.com/X9aWSW0yJT — NBA Spain (@NBAspain) 6 de juny de 2019

El que 'menys' aportar en la tasca anotadora dels visitants va ser Marc Gasol, que en aquesta ocasió no va tenir tants problemes davant DeMarcus Cousins ??(4 punts). El jugador català va fer 17 punts, amb 6/11 en tir, va capturar set rebots i va repartir quatre assistències per ser de nou pivotal en un equip liderat de nou per Kahwi Leonard (30), ben acompanyat per fi per Kyle Lowry (23 i 9 assistències), i per Pascal Siakam (18 i 9 rebots) i Danny Green (18 amb 6 triples).No va estar tan brillant el pivot hispà-congolès Serge Ibaka en la tasca anotadora, però sí excels a nivell defensiu. L'exjugador del Manresa i Reial Madrid es va quedar sol en sis punts, però va aixecar un gairebé impenetrable 'mur' en la seva zona els Warriors amb els seus sis taps.Els de Steve Kerr només van poder anar per davant en el marcador a l'inici del partit, però quan la franquícia canadenca es va posar per davant, ja no va deixar anar la davantera d'un partit que va manejar sense excessius problemes i amb rendes còmodes gràcies a la seva bona nit ofensiva.