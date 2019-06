Ramon Benito torna a la banqueta del Girona CH

Ramon Benito tornarà la temporada que ve a la banqueta del Girona CH, formant tàndem amb Marc Comalat, segons ha anunciat aquest vespre el club. Després de l'angoixant temporada que s'ha viscut enguany (l'equip es va acabar salvant a l'última jornada gràcies a una notable reacció al tram final del campionat), l'entitat vol construir un projecte un projecte més sòlid. De fet Benito va iniciar aquest curs com a tècnic, però va acabar posant el càrrec a disposició de la junta pels mals resultats. Va ser així com va arribar Josep Enric Torner, que ha acabat la temporada salvant l'equip però que no seguirà.

Benito va seguir al Girona CH, on havia arribat el 2015, tot i apartar-se del primer equip. És l'actual director tècnic. Com a jugador té un palmarés espectacular, amb 6 Copes d'Europa, 4 Supercopes d'Europa, 7 OK Lliga i 5 Copes del Rei, entre d'altres. Va jugar amb el Barça, el Vic, el Blanes i el Tordera. També ha entrenat el Tordera i el Blanes.

Per la seva banda Marc Comalat és exjugador de l'OK Lliga i la Primera Nacional amb l'Arenys i el Vila-seca. Les últimes tres temporades ha entrenat l'Arenys de Munt, tant a l'OK Lliga com a Plata. També ha dirigit el Tordera i el Voltregà a la màxima categoria.