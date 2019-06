Rubi explicarà un cop liquidi el contracte els motius de l'adeu a l'Espanyol

El tècnic Joan Francesc Ferrer Rubi, que abandonarà pròximament el seu càrrec al capdavant de l'Espanyol per signar pel Betis, oferirà els motius del seu adeu mitjançant un comunicat, segons han informat fonts pròximes a l'entrenador català. Des de diumenge passat, els advocats del tècnic s'han reunit repetidament amb l'Espanyol per tancar la liquidació del compromís, atès que Rubi té un any més de contracte i una clàusula de sortida pròxima al milió d'euros.

Rubi, exentrenador del Girona la campanya 2012/13, a qui va portar a la final del play-off d'ascens a Primera que es va perdre contra l'Almeria, va arribar al club barceloní l'estiu passat, després del seu ascens a la màxima categoria amb l'Osca. El tècnic ha aconseguit portar l'Espanyol a la setena plaça, classificant així l'equip per a Europa dotze anys després, tot i que per certificar l'accés a la Lliga Europa haurà de superar tres rondes prèvies en ple estiu.

Els responsables esportius de l'Espanyol treballen per concretar el relleu idoni per a Rubi. Un dels noms que ha sonat fins ara és el del preparador del filial, David Gallego, que ja es va fer càrrec de l'equip després de la destitució de Quique Sánchez Flores. Gallego és ara mateix el candidat número 1, i es descarten d'altres opcions que havien estat sobre la taula, com les de l'exentrenador del Girona i el Sevilla, Pablo Machín, i l'ex del Betis Quique Setién.