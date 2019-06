Victòria de Bordils i Sarrià infantils al Campionat d'Espanya d'handbol

El Bordils i el Sarrià van obrir amb victòria el Campionat d'Espanya d'handbol infantil, del qual són amfitrions. Al Blanc-i-Verd el Bordils va superar el Maristes Màlaga per 31-25, mentre que a ­Sarrià els nois de Guillem Torres van superar el Bahía de Almería per 25-23. Hi va haver un gran ambient a tots dos pavellons, que va confirmar la gran expectació que ha aixecat el torneig, que es tancarà diumenge amb les finals.

Amb el resultat d'ahir, el Bordils lidera el grup 1 al costat del Barça, que es va desfer del Grupo IMQ (32-30). El Sarrià també colidera el seu grup, el 2, tot i que per average el líder és el Palautordera, botxí ahir de l'Iplacea (35-30).

La jornada d'avui es presenta totalment determinant perquè el Bordils jugarà contra el Barça i el Sarrià s'enfrontarà al Palautordera. Tots dos partits es jugaran a dos quarts de 8 del vespre. Si els dos equips gironins guanyen, tindran encarrilat el camí cap a les semifinals d'aquest important torneig que juguen a casa.