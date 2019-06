L'Uni fitxa la nigeriana Adaora Elonu (Perfumerías Avenida)

El seu pas de Salamanca a Girona era el secret més incòmode que envoltava la darrera final de lliga entre l'Spar Citylift i el Perfumererías Avenida i, un cop resolt el títol de manera favorable a les gironines, des de Salamanca varen trigar ben poc a fer córrer que Adaora Elonu (29 anys i 1.86 d'alçada) havia decidit canviar la ciutat castellana per afegir-se al projecte del club de Fontajau. Un fitxatge que s'ha confirmat oficialment aquest matí. Peça clau en els èxits del Perfumerías Avenida de les últimes tres temporades, la defensa d'Elonu sempre havia estat un maldecap per a Èric Surís per la seva versatilitat en jugar tant de pivot com d'aler portant a la seva defensora al pal baix.



Nascuda a Nigèria i formada al bàsquet universitari nord-americà, Elonu coneix molt bé la Lliga Femenina-1 on ja acumula sis temporades d'experiència. El seu primer va ser el Burgos per passar després a liderar un Conquero on, en el seu segon any a Huelva, va aconseguir guanyar la Copa a Sant Sebastià. Elonu ocupa plaça d'extracomunitària a l'Eurolliga, però no a la lliga perquè és cotonu.





?? OFICIAL | Adaora Elonu s'incorpora a la plantilla de l'Spar Citylift Girona.



L'ala-pívot nigeriana aportarà versatilitat i capacitat defensiva i de rebot.



Tota la info ?? https://t.co/XWCEJeP4zf



???? #UnidesalaHistòria pic.twitter.com/wwpYXdHAcQ — Spar Citylift Girona (@unigirona) 7 de junio de 2019

Amb la seva incorporació, i després que aquest matí el club també h agi confirmat de manera oficial la renovació de Rosó Buch, Èric Surís ja compta amb vuit jugadores confirmades per a la temporada vinent: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Helena Oma, Sonja Petrovic , Adaora Elonu, María Araújo i Nadia Colhado. Aquí, en els propers dies,