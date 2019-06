Una màquina de fer gols (i tallar cabells)

Futbol. Nico Ortega, perruquer de l'Scoundrels Barbers de Girona, i davanter del Sant Miquel de Fluvià, ha marcat 73 gols aquesta temporada, un rècord a Espanya.

s defineix com «un davanter de futbol anglès», amb «classe», com els futbolistes que li agraden, tipus Ibrahimovic o Ronaldo Nazario. De gol, a Nico Ortega, ni n'hi falta ni, de fet, n'hi ha faltat gaire mai. Aquesta temporada l'avalen 73 gols en 30 partits a Quarta Catalana amb el Sant Miquel de Fluvià, l'equip del seu poble, però és que amb el Peralada juvenil, quan ell encara era cadet, en va arribar a fer 86. Potser el que ara necessita és un cop de fortuna. Amb 22 anys acabats de fer somia arribar al futbol semiprofessional, en una categoria com la Tercera divisió o la Primera Catalana. «Per jugar més avall, em tornaré a quedar al Sant Miquel, a casa, amb els amics i la familia», perquè allà aquest any ha tingut d'entrenador el seu pare i un dels seus germans formava part de la plantilla.

Assumint que és una màquina de fer gols, s'ha d'apuntar que també ho és de taller cabells. Compaginant-ho amb l'esport, Nico Ortega treballa a l'Scoundrels Barbers de Girona, la perruqueria impulsada per Aday Benítez i Marc Font. Perquè de petit, a banda de tenir afició per la pilota, ja sentia interés pel món de la imatge i l'estilisme. «Sempre tallava els cabells als germans o a algun amic i la veritat és que m'he anat formant a mi mateix. Em va sorgir l'oportunitat de treballar aquí i la vaig agafar. És una feina que m'agrada, i com que a dia d'avui no em puc dedicar professionalment al futbol, i necessito menjar, la faig amb passió tantes hores com faci falta», argumenta.

Ortega representa el major golejador del futbol espanyol de la temporada. I això que s'ha quedat curt, perquè la seva meta era arribar als 80. L'estadística la va acabar d'arreglar en l'últim partit de la temporada, al camp del Sant Llorenç de la Muga (2-12) on va ser l'autor de set dianes. Sempre ha vist porteria, excepte el dia que va fer de porter a Espolla perquè el titular del Sant Miquel s'havia lesionat, i un altre partit que es va perdre per sanció. Format al Peralada, amb qui va debutar a Primera Catalana de la mà de Nacho Castro quan tot just tenia 15 anys, és un petit rodamon del futbol amateur gironí. Ha passat també pel Figueres, amb qui va jugar la Copa Catalunya, per La Jonquera, per l'EF Tramuntana, l'Escala, el Gironès Sàbat, el Sant Pere Pescador, l'Anglès i el Navata. «M'ha faltat tenir un bon padrí. Sempre he vist com jugadors amb menys gol i menys qualitat arribava més lluny que jo, per això ara ambiciono jugar, com a mínim, a Primera Catalana la temporada que ve», assenyala.

Aquesta campanya, completada al Sant Miquel de Fluvià, Ortega ha recuperat la posició de davanter que els últims anys havia abandonat per problemes físics. El curs passat, per exemple, que el va viure entre Sant Pere Pescador i Navata, va actuar de central «i tot i això vaig fer 8 o 9 gols entre els dos equips». Però a Nico Ortega el que li agrada és jugar a dalt, barallar-se amb els defenses. «Soc un davanter de futbol anglès», assegura, conscient que «hi poso intensitat i mai no dono cap pilota per perduda».

Durant tota la temporada ha estat pugnant per l'honor de ser el màxim golejador del futbol català i espanyol amb Alejandro Castillo, de l'Ametlla de Quarta Catalana, tot i que aquest futbolista s'ha quedat, amb 66 gols, lluny del rendiment del depredador de l'àrea empordanès. Tampoc se li acosta, numèricament ni en pintura, Leo Messi, autor de 51 dianes entre Lliga, Copa i Lliga de Campions. «Messi no té res a veure amb mi», diu, per tot seguir assegurar que «poques vegades» l'han comparat amb l'astre del Barça perquè ell reivindica un altre estil. La incògnita de l'estiu és saber amb quina samarreta seguirà disparant el curs que ve, mentre en paral·lel prossegueix la seva feina de perruquer.