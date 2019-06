Neymar es queda fora de la Copa Amèrica per una lesió al turmell

El davanter del París Saint Germain Neymar no disputarà la propera edició de la Copa Amèrica de futbol amb el Brasil, després que es lesionés el turmell dret en l'amistós contra el Qatar que es va saldar amb un triomf de la selecció canarinha per 2-0 ahir a la matinada. «A causa de la gravetat de la lesió, Neymar no tindrà condicions físiques ni temps de recuperació suficient per participar en la Copa Amèrica 2019», va confirmar la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). Una mala notícia més per a l'exjugador del Barça, acusat també aquests dies d'haver violat una jove a París.