Ramon Benito torna a la banqueta del Girona CH

Ramon Benito tornarà la temporada que ve a la banqueta del Girona CH, formant tàndem amb Marc Comalat. Benito va iniciar aquest curs com a tècnic, però va acabar posant el càrrec a disposició de la junta pels mals resultats. Va ser així com va arribar Josep Enric Torner, que ha acabat la temporada evitant el descens però que no seguirà. Marc Comalat és exjugador de l'OK Lliga i la Primera Nacional amb l'Arenys i el Vila-seca. Les últimes tres temporades ha entrenat l'Arenys de Munt, tant a l'OK Lliga com a Plata.